岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。「オフシーズンの思い出」として16枚の写真を一挙に投稿した。【写真】ゴルフ合宿に野球部との練習、ラグビー観戦と充実したオフの写真の数々最初に英語で「オフシーズンの思い出」「家族や友人と過ごしました」と記すと、続けて日本語で「オーストラリア合宿！」「honda硬式野球部の皆さん、今年もありがとうございました！」「#初ラグビー観戦」と、そのハイライトを並べた。公開した写真