山下美夢有の妹・蘭が自身のインスタグラムを更新。東京・銀座で撮影した兄でプロゴルファーの勝将との仲良し2ショットを投稿した。【写真】山下美夢有の弟と妹が、銀座で仲よく2ショットそして「私が勉強の関係で東京に住み始めたので 東京まで久しぶりに家族で会いに来てくれました」と、大阪出身ながら東京での生活を始めていることを明かした。1枚目の写真は銀座にあるルイヴィトンの店の前での2ショット、2枚目は銀座のメイン