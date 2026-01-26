º£Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëFUNKY MONKEY B¦«BY'S¤È¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£6·î20Æü¡¢21Æü¤ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡ª¡ØÄ¶¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¥Õ¥§¥¹ ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤À¤è!! ¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡Á¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2006Ç¯1·î25Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎFUNKY MONKEY B¦«BY'S¡¢Æ±3·î15Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢