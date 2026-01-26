阪神は２６日、毎年恒例の企画「ウル虎の夏２０２６」で着用する限定ユニホームを発表した。対象は甲子園での７月２０〜２２日・ＤｅＮＡ戦、同２４〜２６日・巨人戦の６試合となる。今回のデザインテーマは「カオスとエナジー」だといい、鮮やかな黄色に白と黒のさまざまな柄が組み合わさったデザインで、多様なファンとチームの情熱が入り乱れる阪神ならではの熱気を表現。「Ｔｉｇｅｒｓ」の黒いロゴは稲妻のような形状で、