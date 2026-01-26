女優の大原優乃（26）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。プライベートで仲良くしている女優について語った。MCの「ハライチ」澤部佑からプライベートで親交のある芸能人を問われ、大原は「私も福原遥ちゃんが10代の頃から仲良くさせてもらっています」と打ち明けた。海外での2ショットが披露されると「去年パリに」と大原。澤部が「相当仲良くないとパリにはねえ」と続けると、「