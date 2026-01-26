オリックスの新外国人、ボブ・シーモア内野手＝前レイズ＝が２６日、大阪市内の球団施設で入団会見に臨んだ。身長１９１センチ、体重１１３キロの大きな体で長打力が期待される。２５年に３Ａで３０本塁打。「とにかくバッティングの方は自信があるので、パワーっていうのを見せていけたら」と意気込んだ。この日は球団施設でティー打撃などを行い調整。ファンやチームメートから呼ばれたいニックネームについては「ボブが一