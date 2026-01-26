アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/26営業日時点＝ 上海重油 4.66％ 上海銅 2.13％ 大連ポリエチレン 0.87％ 上海ゴム 0.58％ 上海異形鉄筋 0.54％ 大連とうもろこし 0.13％ ＊数値は前日比％