1月26日は「文化財防火デー」です。高知城では火災を想定した訓練が行われました。高知城では、毎年「文化財防火デー」に合わせて防火訓練を行なっています。訓練には、高知城管理事務所と高知市消防局などから約40人が参加。訓練は、天守入口付近で火災が発生したという想定で行われ、高知城の職員は消防に通報した後、消火栓のホースを使い初期消火にあたるなど、いざというときの連携を確認していました。高