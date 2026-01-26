Pen 2026年3月号「特集：士郎正宗から押井守、新作アニメまで攻殻機動隊を見よ」表紙 CEメディアハウスは、原作漫画から新作アニメまで「攻殻機動隊」を特集した雑誌『Pen 2026年3月号「特集：士郎正宗から押井守、新作アニメまで攻殻機動隊を見よ」』を1月28日に発売する。付録として「笑い男ステッカー」が付属し、価格は990円。 巻頭グラビアでは、押井守が監督した『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』をはじ