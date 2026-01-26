子どもたちに本をたくさん読んでほしいと1月26日、高知市の石材会社が図書館に100万円を寄贈しました。高知市丸ノ内の特定NPO法人高知こどもの図書館に100万円を寄贈したのは、高知市の石材店・石工房キタムラの北村尋之社長です。26日は図書館内で寄贈式が行われ、大木由香館長から感謝状が贈られました。北村さんから高知こどもの図書館への寄付は今回で3回目で、図書館ではこれまでの寄付金をもとに児童書250冊を購入したという