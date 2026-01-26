巨人の山瀬慎之助捕手が２６日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。昨季は２軍で打率３割２厘、３本塁打、２４打点。課題としていた打撃で急成長を見せた。終盤に１軍に昇格すると、１０月１日の中日戦（東京ドーム）で左前へ２点適時打を放ち、プロ初打点をマークした。１月は自身が尊敬する甲斐拓也捕手らとともに大分で自主トレを行い「いい時間を過ごせた」と調整は上々。球界屈指の強肩を武器に、今季の飛躍が期待される