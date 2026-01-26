現在放送中の「グノーシア」や今春放送開始予定の「NEEDY GIRL OVERDOSE」、過去には「天穂のサクナヒメ」といった作品がアニメされているインディーゲーム。次にアニメ化が期待される作品を一般投票で選出するイベント「アニメ化してほしいインディーゲームランキング2026」の開催が発表されました。インディーゲームイベント「BitSummit」を運営するBitSummit実行委員会が、アニメ総合イベント「AnimeJapan（アニメジャパン）」