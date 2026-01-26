広島・新井貴浩監督(４８)が２６日、巻き返しへ「勝つ集団」づくりに取り組む方針を打ち出した。２５年は世代交代を見据えた起用もあったが、就任４年目は新人からベテランまで横一線の競争を改めて強調。「結果と内容で判断する」と断言した。春季キャンプ第３クールの２月１０日、１１日に紅白戦を予定。「みんな一斉にスタート」とシンプルなイス取りゲームをスタートさせる。育成重視は不変だが、より結果に重点を置く。す