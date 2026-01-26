JKAは26日、「第8回ガールズフレッシュクイーン」（3月22日、防府9R）の出場予定選手を発表した。左数字は選考順位。年齢はレース時点のもの。（1）大浦彩瑛（30＝神奈川）（2）北岡マリア（20＝石川）（3）高木萌那（21＝福岡）（4）半田水晶（28＝茨城）（5）豊田美香（30＝徳島）（6）中島瞳（21＝埼玉）（7）岡田優歩（22＝和歌山）