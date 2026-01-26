元タレントの木下優樹菜さん（38）が、26日、Instagramのストーリーズを更新。ご飯の上にたくさんのおかずが乗せられたお弁当を公開した。【映像】木下さんと恋人のベッドでの姿や手作り弁当13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘がいる木下さん。2024年6月に引退した元プロサッカー選手の交際相手“みゆたん”こと三幸秀稔さんを「ステップファミリー」と紹介しており、SNSでは一緒のベッドで寝ているプラ