今、若者を中心に日本中で大ブームを巻き起こしているグルメと言えば「麻辣湯（マーラータン）」。2026年1月26日現在、台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」のLINE公式アカウントでは、平日限定で使える麻辣湯の全乗せトッピングクーポンを配布しています。430円もお得なのはアツい...食材とよく絡むとろみが特徴の台湾醤油と複数のスパイスを合わせて作る、春水堂の麻辣湯。ベースのスープはスパイシーな「麻辣」とマイルドな