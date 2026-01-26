（桃園空港中央社）台北市の超高層ビル、台北101を命綱なしで登って話題を呼んだ米国のフリークライマー、アレックス・オノルドさんが26日午前、北部・桃園市の桃園国際空港から台湾を離れた。居合わせた人からは「ヒーロー」との声が上がった。オノルドさんは25日、命綱を使わずに高さ508メートルの台北101を約1時間半で登り切った。実施に当たっては、台北市警察局や台北フィルムコミッション（台北市電影委員会）などが協力した