26日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9655枚だった。うちプットの出来高が5353枚と、コールの4302枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の790枚（185円高585円）。コールの出来高トップは5万4000円の678枚（370円安905円）だった。 コールプット 出来高