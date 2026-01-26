26日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3949枚だった。うちプットの出来高が3233枚と、コールの716枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の745枚（255円高1150円）。コールの出来高トップは5万5250円の153枚（380円安1045円）だった。 コールプット 出来高