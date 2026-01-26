26日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は46枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万7000円の3枚（750円）だった。プットのの合計出来高は42枚。プットの出来高トップは4万8000円の12枚（170円高1115円）だった。 コールプット 出来高前日