インソース [東証Ｐ] が1月26日大引け後(17:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比4.0％減の14億円に減り、10-3月期(上期)計画の31.8億円に対する進捗率は44.1％にとどまり、5年平均の47.6％も下回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の41.6％→37.2％に低下した。 株探ニュース