札幌市で過去のいじめ事案が「重大事態」として認定されたことを受け、市教委が各学校に調査をした結果、新たに「重大事態」となる可能性のある事案が２０１３年以降で２０件確認されたことがわかりました。札幌市教委は、１月２２日までに市内の小・中学校・高校など３０９校に対して、「いじめ重大事態」に認定すべき可能性がある事案が過去になかったか調査をしました。その結果、いじめ防止対策推進法が施行された２０１３年以