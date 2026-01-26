サッカーのU-23（23歳以下）アジアカップはサウジアラビアのジッダで24日に決勝が行われ、日本が中国を4-0で下し、2大会連続3度目の優勝を果たした。日本は今回、2年後のロサンゼルス五輪を見据えて全員が2005年以降に生まれた実質U-21代表で臨み、6試合を5勝1分（一つは準々決勝のヨルダン戦のPK勝利）でアジアを制した。中国スポーツメディアの直播吧は25日付記事で、今回のU-23日本代表は平均年齢19．6歳であり、ロス五輪