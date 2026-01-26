人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）が25日、自身のYouTubeチャンネル『HikakinTV』を更新。「ヒカキン、結婚式挙げました」と報告し、親族のみを招いて執り行った結婚式の様子を写真を交えて紹介するとともに、結婚式を終えての心情を明かした。【動画】「ツマキンさん絶対美人」「素敵すぎ」ヒカキン夫妻のウエディング2ショット※親子ショットは48秒ごろヒカキンは、2024年の元日に30代の一般女性と結婚。同年8月1日には、