ロシア大統領報道官のペスコフ氏はこのほど、戦略的安全保障の視野からみれば、グリーンランドは確かに重要な戦略的拠点であり、その周辺情勢について深く分析する必要があると表明し、その中には、米国がグリーンランドにミサイル防衛システム「ゴールデン・ドーム」の一部を配置する計画も含まれていると明らかにしました。トランプ米大統領は、あらゆる手段でグリーンランドを獲得すると脅かし、同島が米国の国家安全保障にとっ