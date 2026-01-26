ニューヨーク商品取引所（COMEX）の2月限の金先物相場は米東部時間1月25日夕の時間外取引で上昇し、初めて1オンス＝5000ドルの大台を突破しました。 銀価格も23日の取引で初めて100ドルの大台を突破していました。 分析によると、グリーンランドを巡る米国と欧州の対立など地政学的な緊張の高まりや米国の金融・外交政策の不確実性などにより、安全資産とされる金など貴金属への資金流入が加速しています。（提供/CRI）