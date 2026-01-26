テレビアニメ『正反対な君と僕』（毎週日曜後5：00）の第4話「夏の夜のバイブス」の予告映像とあらすじが公開された。【画像】かわいすぎ！夏祭りデートする鈴木と谷場面カット本作は、「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され、累計発行部数160万部（電子版を含む）を超えた、数多くのマンガ賞を受賞する阿賀沢紅茶氏の漫画が原作。いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見を