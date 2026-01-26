世代を超えて愛されているディズニーのプリンセスたちの音楽を、ブロードウェイの舞台で活躍するシンガーが歌うコンサート『ディズニープリンセス - ザ・コンサート』の全国ツアーが24日に東京・東京国際フォーラムで幕を開けた。【ライブ写真】ソロショットも！『ディズニープリンセス - ザ・コンサート』東京公演の模様『ディズニープリンセス - ザ・コンサート』は、2024年3月以来、2度目となる。「The Princess Overture