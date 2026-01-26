お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原ともこ（54）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。相方・やすよ（50）の愛用品に驚いたことを伝えた。ともこは「やすよのカバンからめちゃくちゃちっちゃいお茶出てきて、美味しそうに飲んでました」と書き出し、「私はこの大きさ知らなかったのでビックリしました」と打ち明けた。そして「スマホよりちっちゃい」と、スマートフォンと並べたペットボトルの写真を披露したが