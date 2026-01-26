「２７日公示、２月８日投開票」の日程で実施される衆院選に向けて、岩手県内の選挙用品メーカーや各自治体は急ピッチで準備を進めている。真冬という気候条件に加え、解散から投開票まで戦後最短の１６日間という「異例の短期決戦」の対応に関係者は頭を悩ませている。（山岸憲伸）２４時間態勢で作業選挙運動に必要な腕章や事務所の標札など「七つ道具」を手がける花巻市の印刷会社「小彌太（こやた）」の工場では、選挙ポス