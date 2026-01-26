26日朝、品川-新橋駅間を走行中のJR横須賀線で、運転士が一時的に居眠りをし、電車がとまるトラブルがありました。JR東日本によりますと、午前8時12分ごろ、品川駅を出て新橋駅に向かっていた横須賀線の運転士が、睡魔に襲われ一時的に居眠りをしたということです。運転士は居眠りをしていたことにハッと気づいてブレーキをかけ、電車が停止しました。その後、安全を確認してすぐに運転を再開。この電車に約1分の遅れが出ましたが