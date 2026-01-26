不二家は、バレンタインイベント「Peko Poko Chocolate Labo（ペコポコ チョコレート ラボ）」を、1月28日（水）から2月17日（火）まで、大阪・あべのハルカス近鉄本店で開催する。会場では、チョコレート商品やグッズの販売、サンリオとコラボレーションした限定POPUP企画も実施される。不二家バレンタインイベント「Peko Poko Chocolate Labo」が今年もあべのハルカス近鉄本店で開催今年は「ペコちゃんたちのチョコレート研