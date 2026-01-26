パイレーツのスター選手でベテランの?海賊キャプテン?アンドリュー・マカッチェン外野手（３９）がフロントの冷たい態度に怒りを募らせている。２０１３年のＭＶＰに輝くなど長年の功労者でチームの象徴だったが、近年は打撃も下降線を辿り、今オフにＦＡになった。現役続行に意欲を見せるも再契約の具体的な交渉はなく、ファンフェスタにも呼ばれなかった。ベン・チェリントンＧＭは「アンドリューはチームにとって計り知れな