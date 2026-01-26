ベーシックだけど一工夫あるアイテムは、40・50代のコーデをセンス良く格上げするのにおすすめ。【GU（ジーユー）】なら、手に取りやすい価格で着まわしの利く「優秀アイテム」がゲットできるかも。そこで今回は、おしゃれさんが愛用するカーディガンとパンツをご紹介します。 絶妙なシルエットが大人コーデにマッチ 【GU】「リリヤーンクルーネックカーディガン」