初孫に恵まれた知人。ところが嫁には決して言えない“本音”を抱えていました。知人から聞いたお話を紹介します。 孫が誕生 私は60代の主婦です。 私には息子が1人いるのですが、その息子が数年前に結婚。じきに孫も生まれました。 初孫は、確かに可愛いもの。無垢で愛らしい姿は、見ているだけで心が和みます。 嫁はかなり気さくな性格で、産後も姑である私を遠ざけることなく、しょっちゅう孫を見せに来てくれました。