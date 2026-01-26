山本由伸選手ドジャースの入団会見2023年12月 3月に開幕するWBC、ワールド・ベースボール・クラシックの日本代表追加メンバーが発表され、岡山県備前市出身の山本由伸投手が選ばれました。 山本投手は世界一となった前回大会に続き、2大会連続の選出。エースとしての活躍に期待がかかります。