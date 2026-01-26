香川ファイブアローズ バスケットボールB3、香川ファイブアローズはホームで首位・徳島との2連戦に臨みました。 24日の試合で勝利を収めたファイブアローズ。25日は4点ビハインドの第2クオーター、鋭いパスからランプキンがシュートを決めて同点とすると、小林が相手ディフェンスをくぐり抜けてシュート。逆転に成功します。 さらに第2クオーターの