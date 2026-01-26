岡山県立高校の一般入試2025年 岡山県の中学3年生の進路希望について県教育委員会が第2次調査の結果をまとめました。 岡山県教育委員会によりますと、岡山県では2026年、1万6741人が中学校を卒業する見込みで、2025年より91人増えています。 進学を希望しているのは1万6589人で、このうち64.4％が進学先として県立全日制高校を希望しています。 県立全日制高校の平均倍率は1.01倍で、2025年を0.02ポイント下回り
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 風俗スカウトGのトップを逮捕
- 2. 大分の暴行動画 学校は報告せず
- 3. 妊婦死亡で胎児に障害 被告謝罪
- 4. 「パパは別の女と暮らす」娘号泣
- 5. 聖地の公衆電話に花 NTT注意喚起
- 6. 探偵ナイト波紋 行政機関と共有
- 7. 中国 日本への渡航自粛呼びかけ
- 8. 国道から家まで血痕 帰宅後死亡
- 9. ライスのシェアやめて 店の訴え
- 10. 「犬殺し」目撃者語るデヴィ夫人
- 1. 風俗スカウトGのトップを逮捕
- 2. 大分の暴行動画 学校は報告せず
- 3. 妊婦死亡で胎児に障害 被告謝罪
- 4. 「パパは別の女と暮らす」娘号泣
- 5. 聖地の公衆電話に花 NTT注意喚起
- 6. 探偵ナイト波紋 行政機関と共有
- 7. 国道から家まで血痕 帰宅後死亡
- 8. ライスのシェアやめて 店の訴え
- 9. 冬の富士山に無謀登山 救助物議
- 10. 山本太郎代表「不調」の前兆
- 1. ラブホ問題 許される前例できた
- 2. 「お父さん死んだら頂戴」複雑
- 3. 高齢者狙う新スピリチュアル詐欺
- 4. 野口氏「救助は有料化すべき」
- 5. 党首討論会 大石代表が「暴走」
- 6. 空き家で1億持ち出し→現場放置
- 7. トー横で一斉補導 過去最多32人
- 8. ハグ多い? 再選の小川氏に疑問
- 9. 高市首相「大転換」の必要性訴え
- 10. 17歳少年が全裸溺死 悲劇の原因
- 1. 中国 日本への渡航自粛呼びかけ
- 2. 米で歴史的な寒波 非常事態宣言
- 3. 女性器に似てる 韓国のパン物議
- 4. インドでニパウイルス感染症が流行
- 5. 印ホームレス 数億円保有と判明
- 6. 教習所所長 5677人にカンニング
- 7. 「チャウヌ」疑惑で危機迎える
- 8. 350人以上乗ったフェリー沈没 比
- 9. イラン 全面的な警戒準備状態
- 10. 欠航便がコロナ禍以降で最多 米
- 1. 面接会場に到着→不合格を確信
- 2. エリート息子と同居し老後が崩壊
- 3. すしざんまい 経営ついに限界か
- 4. 「高額療養費制度」対象外の費用
- 5. 九州民 東京の味は「異世界」
- 6. 医療費18万円 パート妻が得の訳
- 7. MS データセンターへの負担決定
- 8. 大学生「10万円仕送り」は可能?
- 9. 円相場 一時153円台後半にも
- 10. 23区で家賃2.7万 想像の5倍綺麗
- 1. 整備済みのApple製品がセールに
- 2. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
- 3. ノースフェイスがAmazonでお得に
- 4. チリ沖から新たに4つの海山発見
- 5. Amazonでチャンピオンがセールに
- 6. 1万3千円 クランプ固定タップ
- 7. Amazonセールで注目の日用品は?
- 8. オクタコアCPUを搭載した6インチ大画面スマホ「ZenFone 2 Laser ZE601KL」の実力は！？ベンチマークでチェックしてみた【レビュー】
- 9. 洗濯洗剤などがAmazonでセールに
- 10. [年末イッキ読み！]Vol.03 2019年掲載の編集部オススメ記事 特集記事・展示会編
- 11. ギタリストの足元問題ついに解決。 カシオの答えは「ストラップ」
- 12. 「強すぎるNTT」復活の懸念も ドコモ完全子会社化を読み解く（石野純也）
- 13. 全国12店舗で開催！丸福珈琲店×リラックマコラボフェア
- 14. マウスコンピューター、Windows 10 Mobileスマホ「MADOSMA Q501A」を発売！すでに予約受付中――既存のMADOSMA Q501向けのOSバージョンアップも預かりで開始、OTAは12月中
- 15. カメラバカにつける薬 in デジカメ Watch：貰えるものは貰っておきたい
- 16. スマホの実売台数ランキング
- 17. 任天堂が30年前に作ったVRデバイス、バーチャルボーイを検証
- 18. 災害時の備え 乾電池式の充電器
- 19. NVIDIA DLSS 4.5導入、普及が広がるローカルAIは最適化で動作要件を緩和。より多くの人が使えるツールに
- 20. After Effectsで作るMOTION GRAPHICS入門 Vol.13アナログで味のある 手書きモーションタイトル の作り方
- 1. 侍ジャパン 追加選手10人を発表
- 2. 新日本プロレス EVILが電撃退団
- 3. 中国代表DFの「体当たり」に騒然
- 4. 安青錦 大関昇進パーティーに?
- 5. デコピン BBWAAの最優秀犬賞受賞
- 6. SB新グッズ 女性ファンへの声
- 7. ChatGPTを過度に信用しすぎたか
- 8. U23アジア杯 日本が2連覇達成
- 9. 安青錦 史上最速大関に昇進
- 10. 大谷の「交換条件」に選手が沈黙
- 1. 「犬殺し」目撃者語るデヴィ夫人
- 2. 浜辺美波 愛犬の名前が異次元「本名は…」 長めの珍名にしゃべくりメンバーも「ん？」
- 3. ポケモンたちが元気になる！ 『ポケパーク カントー』ポケモンセンターの様子を撮り下ろし
- 4. ナイトスクープ炎上 せいや言及
- 5. 「ポケパーク」の内部を初公開
- 6. 津田健次郎「学校はジャカルタ」
- 7. ナイトスクープ炎上に異例の声明
- 8. 矢口真里「H動画関係」詐取被害
- 9. 史上最悪の鬼畜児童ポルノ
- 10. 高速道でトラブル 悪態が物議
- 1. ミッフィーのカフェ 2月で閉店
- 2. 便秘が悪化 NGな食べ合わせ3つ
- 3. 妻が夫の不倫相手に挑発され反撃
- 4. 年賀はがきの当選番号が決定
- 5. 我慢の限界 夫に送った引退宣言
- 6. 値段バグ ワークマン商品に驚き
- 7. 吉川ひなの、梨花らが“大人かわいい”スタイル披露！ 「Sweet collection 2010」
- 8. CONVERSEの新作ローファースニーカー♡スクエアトウで大人顔に
- 9. 保存版！ダイエット&スタイル維持におすすめ食材 総取材！
- 10. DVD『ゴシップガール＜サード・シーズン＞』 リリース記念ガールズトーク・ナイト
- 11. LOWRYS FARMとちいかわの世界観を纏う♡全10型スペシャルアイテム
- 12. ユニクロの逸品 最高にいいわ
- 13. 手軽なニット着回しテクニック
- 14. いつもの目元印象を簡単に更新。【セザンヌ】新作コスメで実現“下まぶた主役”のアカ抜けアイメイク
- 15. 真似できる！今秋のトレンドのヘアスタイル6選☆
- 16. SOFINA iPスキンケアで夜が変わる♡冬の深夜美容キャンペーン
- 17. 焼きたてミートパイに、ヴィーガンのパンも！ 【鎌倉】ランチにもおすすめ！紫陽花鑑賞が叶う、庭付きカフェ2軒
- 18. たるみ＆法令線対策 美容のプロの技大公開！！
- 19. 透明感マシマシ！カワイイ子がやってるさり気ないPINKチーク術
- 20. KALDI冬の新商品を実食レビュー