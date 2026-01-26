岡山県立高校の一般入試2025年 岡山県の中学3年生の進路希望について県教育委員会が第2次調査の結果をまとめました。 岡山県教育委員会によりますと、岡山県では2026年、1万6741人が中学校を卒業する見込みで、2025年より91人増えています。 進学を希望しているのは1万6589人で、このうち64.4％が進学先として県立全日制高校を希望しています。 県立全日制高校の平均倍率は1.01倍で、2025年を0.02ポイント下回り