【新華社北京1月26日】中国甘粛省甘南チベット族自治州迭部（テウォ）県で26日午後2時56分（日本時間同3時56分）、マグニチュード（M）5.5の地震があった。震源は北緯34.06度、東経103.25度で深さは10キロ。中国地震ネットワークセンター（CENC）が発表した。