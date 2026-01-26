きのう行われた福井県知事選挙で、全国最年少で初当選を果たした石田嵩人新知事。選挙期間中に自身のSNSに「日本は単一民族国家」だと投稿していたことについて、きょう、発言を訂正すると述べました。セクハラ問題による前職の辞任に伴う福井県知事選で初当選した石田氏は今月12日、自身のSNSに「日本は単一民族国家です」と投稿していました。石田氏はきょうの記者会見で、投稿について記者から問われると…石田嵩人 新知事