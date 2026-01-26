アメリカ中西部で移民当局の発砲によりアメリカ人の男性が亡くなった事件で、捜査官の行為は適切だったかについて、トランプ大統領は「政権として調査中だ」と現地メディアに答え、明言を避けました。トランプ大統領は25日、ウォール・ストリート・ジャーナルからミネソタ州ミネアポリスで男性が銃で撃たれ亡くなった事件について「捜査官の行動が適切だったか」と2度問われ、直接の回答を避けたうえで、「現在、すべてを見直して