ABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）が25日に放送され、年始恒例企画「年間マイベスト10」のダンス編で複数のプロダンサーが大人気の7人組グループを絶賛した。この日は、4人組ダンスパフォーマンスグループ「s**t kingz」振付師・ダンサーのTAKAHIRO、yurinasiaの3組が、プロの視点からダンスの「年間マイベスト10」を発表。その中で、s**t kingzとyurinasiaが1位に人気7人組グループ「XG」の「GALA」を挙げた。s**t