衆議院選挙は27日に公示、2月8日に投開票を迎える。【映像】高市総理の会見の様子（実際の映像）ジャーナリストの青山和弘氏は「以前、ローランドさんが言った『男は俺か俺以外か』。それに倣うなら今回は『高市総理か高市総理以外か』。それを国民に問う、いわば『ローランド解散』とも言える」と語る。高市早苗総理は19日の会見で「なぜ今なのか、なぜ高市早苗が内閣総理大臣