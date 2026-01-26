スパルタ・ロッテルダムはエールディヴィジ第20節でユトレヒトと対戦し、1ｰ0で勝利をおさめた。この試合でスパルタに勝利をもたらしたのは他でもない先制点を挙げた三戸舜介だろう。試合開始6分にユトレヒトがCKを蹴りスパルタのゴール前でミッチェル・ファンベルゲンがボールを回収しファンベルゲンと三戸の二人による超ロングカウンターが開始。三戸が二人を引き付けながらセンターラインを超えたところまで走るとファンベルゲン