チェルシーの指揮官リアム・ロシニアーはクリスタル・パレス戦の後、いち早く修正しなければならないチームの改善点を述べた。プレミアリーグ第23節でチェルシーはクリスタル・パレスと対戦したが、エステヴァン・ウィリアン、ジョアン・ペドロ、エンソ・フェルナンデスのゴールで3-1の勝利を飾った。ロシニアー体制に変わってからは公式戦5試合で4勝1敗とチェルシーは再び勢いに乗り始めているが、新指揮官は現状に満足していない