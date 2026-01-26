きょう（26日）午後3時半ごろ、岡山県倉敷市の国道429号で車3台が絡む事故がありました。現場付近では車線規制が行われていて、渋滞が発生しているということです。（車線規制は午後5時17分に解除） 【写真を見る】【国道429号】倉敷市平田で軽乗用車2台、トラック1台が絡む事故渋滞発生中【岡山】 警察などによりますよ、きょう午後3時半ごろ、倉敷市平田の国道429号で軽乗用車2台とトラック1台が絡む事故がありました。現場