フジドリームエアラインズ（FDA）は、3月29日から始まる夏スケジュール期間の運航計画を決定した。名古屋/中部〜熊本線を開設し、名古屋/中部〜出雲線を運休する。名古屋/中部〜高知線を減便するほか、静岡〜出雲・熊本線と神戸〜青森・花巻線は期間限定での運航とする。これにより、計29路線を1日最大96便運航する。航空券の販売は、FDAメンバーズ会員限定先行発売を1月28日午前9時から、一般発売は1月29日午前9時から開始する。