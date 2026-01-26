山形県酒田市によりますと、あす公示の衆院選において離島の飛島に来月２日に期日前投票所を開設する予定だということです。しかし、定期船の欠航が続いていることから、当日までに期日前投票所に必要な物品を輸送できない可能性があるということです。そのため、酒田市ではあす定期船が欠航になった場合は、投票所の開設に必要な物品をヘリコプターで空輸するとしています。 天候によっては、あさって以降にずれ込む場合も