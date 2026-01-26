お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが26日に自身のアメブロを更新。次男の手術に付き添った際の出来事についてつづった。この日、まさみさんは「手術室の手前で次男君をギューってして送り出した後パパが涙目になっていて…」と、夫・遠藤が涙ぐんでいたことを報告。遠藤は「抜歯だけとはいえ我が子が手術受けるってだけで心配で泣きそうになった」と心境を吐露したという。続けて、まさみさんも「次男君は喘息によ