大雪で物流にも影響が出ています。・ヤマト運輸北海道から全国を発着する荷物の到着が大幅に遅延する見込み・佐川急便北海道から全国を発着する荷物の到着が遅延する見込み・日本郵便北海道から全国を発着する荷物の到着が数日程度遅延する見込みまた、石狩振興局管内の一部の郵便局で業務を休止する恐れがあるということです。学校への影響も出ています。札幌市教育委員会によりますと、午後２時半時点で市内の小・中学校あわせて